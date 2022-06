Bce: a luglio 2022 fine del QE (Quantitative Easing), il bazooka di Draghi. Spread sale a 230 punti (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo Spread BTP-Bund ha sfiorato 230 punti base, a seguito delle vendite che si sono scatenate sui bond europei dopo l'annuncio della fine del QE. Ne ha sofferto maggiormente il BTP italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 giugno 2022) LoBTP-Bund ha sfiorato 230base, a seguito delle vendite che si sono scatenate sui bond europei dopo l'annuncio delladel QE. Ne ha sofferto maggiormente il BTP italiano L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

classcnbc : LA BCE PIÙ FALCO SPAVENTA I MERCATI A luglio fine del #Qe e aumento di 25 pb, poi un nuovo rialzo a settembre. La… - Newsinunclick : Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in au… - ihcconc : RT @Cavalodiritorno: Dal 1° Luglio la #BCE ha annunciato che non comprerà più i nostri titoli di Stato. SuperMario #Draghi ha fallito ancor… - ___xscd : RT @DiventandoJeeg: Lo spread è a 233 punti. La Guerra pesa di almeno 70 punti. La BCE alzerà i tassi a luglio ed a settembre Arrivare a 3… - EURybor : RT @valy_s: #Lagarde #BCE annuncia: “fine all'epoca dei tassi d'interesse negativi” Quindi FINE #QE (acquisto titoli del debito), rialzo ta… -