Bauhaus in concerto a Milano | la recensione

Leggi su atomheartmagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Finalmente in Italia per un’unica data, isono tornati in formazione originale per unstraordinario, si sono esibiti all’Alcatraz diil 6 giugno per quello che si è annunciato un evento imperdibile, completamente dedicato alla discografia del mitico gruppo gothic-rock post-punk. Il locale è pieno di nostalgici, i più agghindati come quando erano giovani e comunque perfettamente abbinati al mood. Ilè straordinario, Peter Murphy, formidabile icona, con la sua voce melodrammatica, e con il suo tipico look decadente, ispirato al “fantasma dell’Opera” e a “Dorian Gray”, è un cantante clamoroso che nella dimensione live dà veramente il meglio di sé: di voci così se ne sentono veramente poche, un grandissimo talento, capace di emozionare e dilaniare con la sua ...