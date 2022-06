Atp Stoccarda 2022, forfait Bonzi: Otte attende Berrettini o Sonego in semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) Benjamin Bonzi si è ritirato prima di scendere in campo per il match valevole come quarti di finale dell’Atp 250 di Stoccarda 2022. Il tennista francese, dall’ottimo rendimento in questa settimana tedesca, ha dichiarato forfait per un problema fisico ancora non precisato per via ufficiale; dopo aver sconfitto il connazionale Arthur Rinderknech durante il turno precedente, Bonzi dunque fuori dalla competizione con il rammarico di non aver potuto sfidare Oscar Otte. Dal canto suo, il tedesco ha conquistato l’approdo in semifinale a Stoccarda, sull’erba tedesca, a coronamento dell’exploit a discapito di Denis Shapovalov. Il teutonico dovrà vedersela a prescindere con un azzurro, ossia con il vincente del confronto tra Matteo Berrettini ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Benjaminsi è ritirato prima di scendere in campo per il match valevole come quarti di finale dell’Atp 250 di. Il tennista francese, dall’ottimo rendimento in questa settimana tedesca, ha dichiaratoper un problema fisico ancora non precisato per via ufficiale; dopo aver sconfitto il connazionale Arthur Rinderknech durante il turno precedente,dunque fuori dalla competizione con il rammarico di non aver potuto sfidare Oscar. Dal canto suo, il tedesco ha conquistato l’approdo in, sull’erba tedesca, a coronamento dell’exploit a discapito di Denis Shapovalov. Il teutonico dovrà vedersela a prescindere con un azzurro, ossia con il vincente del confronto tra Matteo...

