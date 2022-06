Annalisa Minetti: “Rai mandi in onda ‘Io Talent Europe'” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Si chiama ‘Io Talent Europe’ la nuova scommessa di Annalisa Minetti, la cantautrice, atleta paralimpica e conduttrice televisiva, che non ha mai fatto della sua cecità un ostacolo. Annalisa – come racconta in un’intervista all’Adnkronos – sarà infatti la direttrice artistica e conduttrice di un nuovo Talent show itinerante che “farà tappa in diverse città Europee, prima di approdare alla finalissima che si svolgerà a dicembre a Roma”. Nato da un’idea di Mario Scava, giornalista e produttore italiano residente da molti anni in Lettonia, ‘Io Talent Europe’ vedrà in giuria “personaggi del calibro di Anna Oxa e Roby Facchinetti”. “Si tratta un Talent che vuole essere un’opportunità per la musica italiana di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Si chiama ‘Io’ la nuova scommessa di, la cantautrice, atleta paralimpica e conduttrice televisiva, che non ha mai fatto della sua cecità un ostacolo.– come racconta in un’intervista all’Adnkronos – sarà infatti la direttrice artistica e conduttrice di un nuovoshow itinerante che “farà tappa in diverse cittàe, prima di approdare alla finalissima che si svolgerà a dicembre a Roma”. Nato da un’idea di Mario Scava, giornalista e produttore italiano residente da molti anni in Lettonia, ‘Io’ vedrà in giuria “personaggi del calibro di Anna Oxa e Roby Facchinetti”. “Si tratta unche vuole essere un’opportunità per la musica italiana di ...

