Alessandro Borghese | che botta | “Non sei il benvenuto” | Ma non c’entrano i 4 Ristoranti

A seguito delle dichiarazioni dello chef sul lavoro che non deve essere obbligatoriamente pagato, ovunque vada oramai viene contestato, come è accaduto a Livorno Uno dei temi più caldi dell'ultimo periodo riguarda la mancanza di personale da collocarsi nel mondo della ristorazione. Come sempre accade quando si parla di temi di questo tipo, l'opinione pubblica si è polarizzata, a riguardo, in due netti schieramenti: i ristoratori e gli imprenditori, che attribuiscono al reddito di cittadinanza la causa principale della mancanza del personale e i lavoratori, stanchi di paghe da fame e condizioni lavorative disumane. In questo dibattito sono state le dichiarazioni di uno degli chef più famosi d'Italia, Alessandro Borghese, a gettare benzina sul fuoco. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Borghese espresse ...

