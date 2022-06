Alberto Matano è fidanzato | tutto sulla vita privata del conduttore

Pubblicità

adolar41744618 : RT @etherea_etherea: Conduttori TV Gay Pierluigi Diaco Alberto Matano Alfonso Signorini Costantino della Gherardesca Enzo Miccio Guglie… - AlexLomb78 : RT @etherea_etherea: Conduttori TV Gay Pierluigi Diaco Alberto Matano Alfonso Signorini Costantino della Gherardesca Enzo Miccio Guglie… - SorryNs : RT @etherea_etherea: Conduttori TV Gay Pierluigi Diaco Alberto Matano Alfonso Signorini Costantino della Gherardesca Enzo Miccio Guglie… - Giovaguerrato : RT @etherea_etherea: Conduttori TV Gay Pierluigi Diaco Alberto Matano Alfonso Signorini Costantino della Gherardesca Enzo Miccio Guglie… - etherea_etherea : RT @etherea_etherea: Conduttori TV Gay Pierluigi Diaco Alberto Matano Alfonso Signorini Costantino della Gherardesca Enzo Miccio Guglie… -

Il nome, Riccardo, lo aveva rivelato giorni fa, dopo anni vissuti in riservatezza. Ma le foto del compagno dinon erano mai uscite pubblicamente su un giornale: il motivo è da ricercare nella riservatezza che il giornalista ha sempre tenuto sul suo privato. Riservatezza che viene sciolta oggi, ...La vita in diretta, il conduttore ironizza prima delle nozze: "Sono da ricoverare"e il fidanzato Riccardo Mannino si sposeranno sabato 11 giugno 2022. È tempo di convolare a nozze, quindi, per il popolare conduttore del programma pomeridiano di Rai1 che coronerà il ...Solamente oggi, ad un passo dalle nozze, ha un nome ed un volto. Ecco chi è il fidanzato di Alberto Matano, nonché suo promesso sposo: trattasi di Riccardo Mannino, 55 anni di professione avvocato, ...Alberto Matano è pronto a pronunciare il fatidico sì: le nozze con il fidanzato di lunga data Riccardo si terranno in un resort di lusso.