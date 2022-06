Albania-Israele inizio posticipato | troppi striscioni sulle porte e in campo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tutto da ridere il motivo per cuiinizia in ritardo di cinque minuti. Sotto il diluvio di Tirana, diversie pezzi di carta lanciati dai tifosi delle curve sono finite in porta e in area di rigore diventando pesanti a causa dell’acqua e ingombranti e fastidiosi per il portiere. Dunque l’arbitro ha fatto rimuovere – decisamente a fatica – tutti i corpi estranei al match, poi si è potuto cominciare. SportFace.

Pubblicità

ilfumalu : Solo per conferma durante la telecronaca di Albania Israele hanno detto che anche i giornali albanesi scrivono di u… - sportface2016 : #AlbaniaIsraele, inizio posticipato di cinque minuti: troppi striscioni zuppi d'acqua sulle porte e in campo - AlbaniaFooty : 01' | Fischio D'inizio ! È iniziato l'incontro a Tirana. ????ALBANIA - 0 ????ISRAELE - 0 #ALBISR ???????? | #NationsLeague - PagineRomaniste : #AlbaniaIsraele, #Kumbulla parte dalla panchina #ASRoma #NationsLeague - LAROMA24 : Nations League, Albania-Israele: Kumbulla parte dalla panchina (FOTO) #AsRoma -

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Berisha; Veseli, Ismajli, Djimsiti; Balliu, Abrashi, Bajrami, Asllani, Hysaj; Uzuni, Broja.(4 - 3 - 3): Marciano; Dasa, Miguel Vitor, Goldberg, Leidner; Peretz, Jaber, ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Sta per prendere il via la diretta di. Va ricordato che la nazionale israeliana è stata affiliata alla federazione asiatica, tanto da ...Albania - Israele è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 10 giugno alle ore 20:45 allo stadio Air Albania Stadium di Tirana. Arbitro di Albania - Israe ...Diretta Albania Israele streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della 3^ giornata di UEFA Nations League.