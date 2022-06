Vigolo (Acea): ‘Fondamentale per sviluppo tecnologico e del business’ (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’innovation Day di Acea diventa Innovation Tour. Per Acea l’innovazione è fondamentale per lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo del business”. Queste le parole di Ivan Vigolo, Chief Innovation Officer Acea, presente a Napoli per la seconda tappa dell’Acea Innovation Tour, che si è svolto ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell’ambito del ‘Green Med Symposium’. “Abbiamo coniato un nuovo termine – ha sottolineato Vigolo – si tratta dell’’innosostenibilità’ ovvero l’innovazione a supporto della sostenibilità, per raggiungere obiettivi proprio come sostenibilità e transizione ecologica. A Napoli, per questa seconda tappa del tour, il nostro centro incontra il territorio, andando a fare discovery, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’innovation Day didiventa Innovation Tour. Perl’innovazione è fondamentale per loe lodel business”. Queste le parole di Ivan, Chief Innovation Officer, presente a Napoli per la seconda tappa dell’Innovation Tour, che si è svolto ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell’ambito del ‘Green Med Symposium’. “Abbiamo coniato un nuovo termine – ha sottolineato– si tratta dell’’innosostenibilità’ ovvero l’innovazione a supporto della sostenibilità, per raggiungere obiettivi proprio come sostenibilità e transizione ecologica. A Napoli, per questa seconda tappa del tour, il nostro centro incontra il territorio, andando a fare discovery, ...

Advertising

lifestyleblogit : Vigolo (Acea): 'Fondamentale per sviluppo tecnologico e del business' - - salutegreen24 : (Adnkronos) - “L’innovation Day di Acea diventa Innovation Tour. Per Acea l’innovazione è fondamentale per lo svilu… - LocalPage3 : Vigolo (Acea): 'Fondamentale per sviluppo tecnologico e del business' - TV7Benevento : Vigolo (Acea): 'Fondamentale per sviluppo tecnologico e del business' - - CelaniSilvia : RT @AceaGruppo: A partire dalle 17.00, al #GreenMedSymposium, si tiene la seconda tappa dell’ACEA Innovation Tour. Interverranno Ivan Vigol… -