Uomini e Donne, imbarazzo per Gemma Galgani: chiamata “Cicciona” (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione di Uomini e Donne appena conclusasi non è stata tra le più felici per Gemma Galgani, che ha conosciuto pochissimi cavalieri interessati a lei. L’ultimo, il signor Giovanni, le ha tirato una bordata non da poco, imbarazzandola e facendola rimanere male. Il tutto nel corso di un’esterna che solo poco fa è stata pubblicata sul portale Witty TV, quello ufficiale delle trasmissioni di Maria De Filippi. Gianni Sperti esce allo scoperto con la donna della sua vita: “Ti amo” Il noto opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha rivelato chi è il suo amore più grande Uomini e Donne gossip, l’incontro su Witty ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione diappena conclusasi non è stata tra le più felici per, che ha conosciuto pochissimi cavalieri interessati a lei. L’ultimo, il signor Giovanni, le ha tirato una bordata non da poco, imbarazzandola e facendola rimanere male. Il tutto nel corso di un’esterna che solo poco fa è stata pubblicata sul portale Witty TV, quello ufficiale delle trasmissioni di Maria De Filippi. Gianni Sperti esce allo scoperto con la donna della sua vita: “Ti amo” Il noto opinionista diha pubblicato su Instagram un post nel quale ha rivelato chi è il suo amore più grandegossip, l’incontro su Witty ...

Advertising

lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - MinisteroDifesa : 'Da 208 anni vicini ai cittadini e punto di riferimento per tutti: grazie alle donne e agli uomini dell'Arma dei… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - Addicted_ToZayn : RT @arsagaidra: Chiedendomi se agli uomini piacciano davvero le donne, ma le donne quelle nella vita reale intendo...sempre che siano riusc… - Marzia_new : Stima per quello che ha fatto la mia Vanny (@vanessaguidi_) ??. Stima per quello che ha fatto @RescueMed. C’è qualc… -