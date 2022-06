Under 21, match point fallito: finisce 1 - 1 in Svezia. Ora per l'Europeo sarà decisiva l'Irlanda (Di giovedì 9 giugno 2022) Al primo matchpoint per la qualificazione all'Europeo Under 21 l'Italia non va oltre il pari, 1 - 1 in rimonta, in casa della Svezia, e attende l'ultimo match del girone, martedì prossimo in casa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Al primoper la qualificazione all'21 l'Italia non va oltre il pari, 1 - 1 in rimonta, in casa della, e attende l'ultimodel girone, martedì prossimo in casa ...

