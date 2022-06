Ultime Notizie – Terremoto oggi Marche, scossa 4.1 in mare davanti a costa (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato nella zona della costa Marchigiana Picena, all’altezza di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, alle 13.18. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv-Roma. Altre due scosse di magnitudo 2.4 e 3 si sono verificate rispettivamente alle 13.22 e alle 13.39. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Undi magnitudo 4.1 è stato registrato nella zona dellaMarchigiana Picena, all’altezza di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, alle 13.18. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv-Roma. Altre due scosse di magnitudo 2.4 e 3 si sono verificate rispettivamente alle 13.22 e alle 13.39. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - News24_it : Bce, aumento tassi e stop acquisti titoli a luglio. Borse giù, euro nervoso e spread sopra 210 punti - Il Sole 24 O… - CorriereLOGIN : Anche voi con #SpotifyDown? Qui le ultime notizie -