Ultime Notizie – Rapporto Censis | per italiani il digitale migliora la vita ma 6 su 10 temono cyber-sicurezza

Il digitale migliora la vita, ma aumentano le cyber-paure dei nostri connazionali per i quali le piattaforme web sono una componente irrinunciabile della vita quotidiana sebbene 6 italiani su 10 temano per la propria sicurezza informatica. E' il quadro di sintesi del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema "Vivere e valutare la digital life", realizzato dal Censis in collaborazione con Windtre e presentato oggi alla Camera. Riguardo il grande tema del 5G la maggioranza degli italiani è favorevole sottolinea il Rapporto che è stato discusso introdotto da Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability Windtre. A presentare i contenuti della ricerca è stato ...

