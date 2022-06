Trieste, arrestato l’uomo che minacciava di avvelenare acqua e cibo nei supermercati (Di giovedì 9 giugno 2022) Un 47enne residente nella provincia di Trieste è stato arrestato perché attraverso delle mail minacciava di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati. In questo modo chiedeva il pagamento di un riscatto (richiesto in criptovalute). L’avvelenamento – così affermava – sarebbe avvenuto con iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida. La vicenda, durata dall’agosto 2021 fino al maggio 2022, si è conclusa con l’arresto dell’uomo da parte della Polizia Postale, su richiesta della Procura di Roma. Vi raccomandiamo... Roma: arrestato l'uomo che si masturbava davanti ai bambini travestito da Sailor Mercury Il tentativo di estorsione è quindi fallito. l’uomo si trova ... Leggi su diredonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Un 47enne residente nella provincia diè statoperché attraverso delle maildiacque minerali e prodotti alimentari nei. In questo modo chiedeva il pagamento di un riscatto (richiesto in criptovalute). L’avvelenamento – così affermava – sarebbe avvenuto con iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida. La vicenda, durata dall’agosto 2021 fino al maggio 2022, si è conclusa con l’arresto delda parte della Polizia Postale, su richiesta della Procura di Roma. Vi raccomandiamo... Roma:l'uomo che si masturbava davanti ai bambini travestito da Sailor Mercury Il tentativo di estorsione è quindi fallito.si trova ...

