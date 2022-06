Transizione energetica, Draghi nomina Bonaccini e Giani commissari straordinari per i rigassificatori (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato i Dpcm con le nomine per i commissari straordinari per i rigassificatori. Saranno Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ai quali spetterà il compito di autorizzare le opere e le infrastrutture connesse. «Le opere – si apprende da Palazzo Chigi – saranno finalizzate all’incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale». La figura del commissario straordinario è stata istituita nel Decreto Aiuti di aprile. Lo scorso maggio, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani aveva ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioha firmato i Dpcm con le nomine per iper i. Saranno Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna, ed Eugenio, presidente della Regione Toscana, ai quali spetterà il compito di autorizzare le opere e le infrastrutture connesse. «Le opere – si apprende da Palazzo Chigi – saranno finalizzate all’incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale». La figura delo è stata istituita nel Decreto Aiuti di aprile. Lo scorso maggio, il ministro dellaecologica Roberto Cingolani aveva ...

