Scherzi a Parte 2022, quanto inizia la nuova edizione con Enrico Papi

I palinsesti televisivi prossimi venturi stanno incominciando a delinearsi. Il portale TvBlog fa sapere che Scherzi a Parte avrebbe già la sua data di Partenza. L'ultima edizione della trasmissione di Canale 5 ha ottenuto un ottimo indice di ascolto, ottenendo così la conferma per il nuovo anno.

Scherzi a Parte 2022: quando inizia

La sedicesima edizione della trasmissione dedicata all'intrattenimento e al divertimento, regalando sempre tanta leggerezza, dovrebbe ripartire domenica 18 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Il programma dovrebbe quindi andare in onda subito dopo Paperissima Sprint. Per quante puntate andrà in onda Scherzi a Parte 2022? Stando alle ...

