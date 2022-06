Salvini - Meloni, a Verona l'abbraccio della pace: "Non faremo la fine di Romeo e Giulietta" (Di giovedì 9 giugno 2022) Nella città veneta torna il 'patto di ferro' tra Lega e Fratelli d'Italia. Il leader del Carroccio: 'Il centrodestra è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) Nella città veneta torna il 'patto di ferro' tra Lega e Fratelli d'Italia. Il leader del Carroccio: 'Il centrodestra è ...

Advertising

elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - brandobenifei : Approvato il regolamento per ridurre le emissioni degli autoveicoli. Sconfitta totale della destra di #Meloni,… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - conchitalaserv1 : @Corriere L’abbraccio tra Salvini e Meloni a Verona: 'Non faremo la fine di Romeo e Giulietta”. Fratelli coltelli d’Italia. - PerutaAntonio : RT @GiovaQuez: Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a casa il pri… -