Roma, vive per giorni con il cadavere della madre anziana in casa (Di giovedì 9 giugno 2022) La madre era morta da giorni, ma non voleva separarsi da lei. Così, ha vissuto con il cadavere della donna, un'anziana classe 1942, in casa, in un appartamento abbandonato a se stesso, in evidente stato di degrado, tra rifiuti e disordine. La terribile scoperta a San Lorenzo La macabra scoperta, di quel corpo ormai senza vita, è stato fatto stamattina dai Carabinieri di San Lorenzo, che allertati dal portiere sono arrivati in quella casa in via dei Volsci. L'uomo, infatti, aveva segnalato un cattivo odore, così insieme ai Vigili del Fuoco i militari sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Lì dentro il cadavere della donna e sua figlia, di 43 anni, con problemi psichiatrici. I soccorsi La figlia, in evidente stato confusionale, è ...

