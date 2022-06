Roma, il degrado a Termini non finisce: 8 arresti e 4 denunce in poche ore (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel pomeriggio di ieri è stata effettuata un’operazione straordinaria interforze ad “alto impatto”, eseguita nella Stazione Ferroviaria Roma Termini, da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio per fronteggiare le situazioni di degrado che continuano ad esserci, ogni giorno sempre di più. Leggi anche: Preso l’hacker che terrorizzava i supermercati: «Pagate o avveleno acqua e cibo col cianuro» I diversi interventi Già da alcune settimane sono in corso servizi focalizzati su obiettivi precisi già precedentemente monitorati. Contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, verifica della presenza di cittadini stranieri in regola, controlli agli esercizi commerciali e alle strutture ricettivi. Per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel pomeriggio di ieri è stata effettuata un’operazione straordinaria interforze ad “alto impatto”, eseguita nella Stazione Ferroviaria, da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio per fronteggiare le situazioni diche continuano ad esserci, ogni giorno sempre di più. Leggi anche: Preso l’hacker che terrorizzava i supermercati: «Pagate o avveleno acqua e cibo col cianuro» I diversi interventi Già da alcune settimane sono in corso servizi focalizzati su obiettivi precisi già precedentemente monitorati. Contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, verifica della presenza di cittadini stranieri in regola, controlli agli esercizi commerciali e alle strutture ricettivi. Per quanto ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti, degrado, tavolini selvaggi, salta file abusivi, turisti irrispettosi, vandali a ogni angolo. Il centro sto… - petergomezblog : Roma, l’emergenza rifiuti resta dopo la promessa di risolvere entro Natale. Da Gassmann a Claudia Gerini, ora i vip… - MediasetTgcom24 : Da Gassmann a Santarelli, i vip romani denunciano il degrado della Capitale | Gerini: 'Perché nessuno pulisce?'… - ParliamoDiNews : Roma, il degrado a Termini non finisce: 8 arresti e 4 denunce in poche ore #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi… - CorriereCitta : Roma, il degrado a Termini non finisce: 8 arresti e 4 denunce in poche ore -