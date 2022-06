Pallanuoto, i convocati del Settebello per i Mondiali di fine giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla vigilia del doppio incontro con la Croazia, il Commissario Tecnico della nazionale di Pallanuoto maschile, Alessandro Campagna, scioglie le riserve e ufficializza i 13 che parteciperanno alla 19esima edizione dei Campionati Mondiali, che si svolgeranno tra Sopron (prima fase) e Budapest (fase ad eliminazione) dal 21 giugno al 3 luglio. Il Settebello, campione del mondo in carica, sarà in collegiale a Trieste fino al 16 giugno per poi raggiungere l’Ungheria, via Vienna, domenica. L’Italia debutterà il 21 giugno alle 18.00 contro il Sudafrica, poi il 23 affronterà il Canada e il 25 chiuderà la prima fase contro la Spagna nel match che decreterà la supremazia nel girone C. Intanto venerdì 10 giugno alle ore 19.00 l’Italia affronta la Croazia nella prima delle due ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla vigilia del doppio incontro con la Croazia, il Commissario Tecnico della nazionale dimaschile, Alessandro Campagna, scioglie le riserve e ufficializza i 13 che parteciperanno alla 19esima edizione dei Campionati, che si svolgeranno tra Sopron (prima fase) e Budapest (fase ad eliminazione) dal 21al 3 luglio. Il, campione del mondo in carica, sarà in collegiale a Trieste fino al 16per poi raggiungere l’Ungheria, via Vienna, domenica. L’Italia debutterà il 21alle 18.00 contro il Sudafrica, poi il 23 affronterà il Canada e il 25 chiuderà la prima fase contro la Spagna nel match che decreterà la supremazia nel girone C. Intanto venerdì 10alle ore 19.00 l’Italia affronta la Croazia nella prima delle due ...

