“Non è come dicono”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo l’addio fuori cose inattese (Di giovedì 9 giugno 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a quanto pare ci sarebbe altro dietro il loro rapporto. come ben sappiamo, i due hanno interrotto definitivamente il matrimonio ed è dunque avvenuta la separazione. Ma, nonostante la fine delle nozze, si era sempre parlato di rapporti comunque civili e buoni. L’ultima indiscrezione rilanciata in queste ore cambierebbe però gli scenari. Si tratta di una voce sganciata da uno dei settimanali di gossip più rappresentativi e potrebbe avere delle forti basi di verità. A proposito di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a qualche mese dalla fine del matrimonio, nell’aprile scorso, Dagospia si era chiesto: “Di nuovo insieme?”. Perché si parla del ritorno di fiamma tra Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), a quanto pare ci sarebbe altro dietro il loro rapporto.ben sappiamo, i due hanno interrotto definitivamente il matrimonio ed è dunque avvenuta la separazione. Ma, nonostante la fine delle nozze, si era sempre parlato di rapporti comunque civili e buoni. L’ultima indiscrezione rilanciata in queste ore cambierebbe però gli scenari. Si tratta di una voce sganciata da uno dei settimanali di gossip più rappresentativi e potrebbe avere delle forti basi di verità. A proposito di, a qualche mese dalla fine del matrimonio, nell’aprile scorso, Dagospia si era chiesto: “Di nuovo insieme?”. Perché si parla del ritorno di fiamma tra...

Advertising

Mov5Stelle : Evidentemente non si cercano lavoratori ma schiavi. Se un sussidio come il reddito di cittadinanza compete con un'… - francescacheeks : - non uno spazio tossico pieno di competizione, frustrazione, infelicità. Non si va all’università per i voti, si v… - Mov5Stelle : Ormai sono passati oltre tre mesi dall’inizio della guerra. Noi stiamo cercando di dare un contributo alla fase c… - ginger_etti : @teo_acm Da mortadella in poi non sapevo come sistemarli perché non impazzisco per nessuno di questi, mentre il tacchino bono bono - La_Quisimangia : RT @_Nico_Piro_: @FerdinandoC Gli italiani? Ma no dai...manco avessimo venduto un asset strategico come Magneti Marelli? O glorificato un m… -