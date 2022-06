Milan, Mancini: “Zaniolo? Ho un dubbio. È davanti a un bivio” | Esclusiva (Di giovedì 9 giugno 2022) Riccardo Mancini, telecronista di 'DAZN', ha parlato dei movimenti del Milan in questa sessione di calciomercato. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 giugno 2022) Riccardo, telecronista di 'DAZN', ha parlato dei movimenti delin questa sessione di calciomercato. Queste le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Mancini: “#Zaniolo? Ho un dubbio. È davanti a un bivio” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Malagò: «Lanciare i giovani un bel segnale da parte di Mancini» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - haran_milan : RT @napolista: #Gattuso non è razzista ma non è all’altezza e ancora non ha chiesto scusa a Montolivo POSTA NAPOLISTA – Le sue parole sono… - CalcioNews24 : Il calciomercato inizia a infiammarsi con le big nostrane impegnate su obiettivi mancini: #Dybala, #Zaniolo e… - MikDale78 : @silvia_nb8 Il problema nasce dal fatto che la maggiorparte del milan twitter è costituito da ragazzini sotto i 30,… -