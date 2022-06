Milan, l’ex allenatore di Leao: “Venivano a vederlo da tutta Lisbona” (Di giovedì 9 giugno 2022) Luis Martins, allenatore delle giovanili dello Sporting Lisbona, ha parlato del suo ex calciatore Rafael Leao. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 giugno 2022) Luis Martins,delle giovanili dello Sporting, ha parlato del suo ex calciatore Rafael. Queste le dichiarazioni

Advertising

Gazzetta_it : L’ex tecnico di Leao: “Rafa via dal Milan? Nemmeno per 100 milioni” - PianetaMilan : #Milan, l’ex allenatore di #Leao: “Venivano a vederlo da tutta Lisbona” #ACMilan #SempreMilan - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: L’ex tecnico di Leao: “Rafa via dal Milan? Nemmeno per 100 milioni” - serieB123 : SerieB Balotelli nel mirino: “Lo vuole l’ex Milan” - gianpy_italy : RT @Pistogolblasta2: #Bonucci Il nuovo capitano della #Juve è l'ex capitano del #Milan. Capitani coraggiosi. -

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD GEORGIA/ Video streaming tv: ci sono tre precedenti ... giustiziere dell'Italia, in tandem con Milan Ristovski, senza ... il 3 - 4 - 2 - 1 dell'ex Bayern Monaco e nazionale francese prevede ... QUOTE E PRONOSTICO Studiamo adesso le quote che l'agenzia Snai ha ... Valencia, Gattuso: 'Non siamo sicuri che Guedes vada via. È importante per noi' Gennaro Gattuso è stato presentato quest'oggi come nuovo allenatore del Valencia . Durante la consueta conferenza stampa, l'allenatore ex Napoli e Milan, ha anche parlato della situazione riguardante Goncalo Guedes , uomo chiave per l'ultima stagione del club ma che sembra essere ormai sul punto di partenza, con la Roma ... La Gazzetta dello Sport ... giustiziere dell'Italia, in tandem conRistovski, senza ... il 3 - 4 - 2 - 1 dell'Bayern Monaco e nazionale francese prevede ... QUOTE E PRONOSTICO Studiamo adesso le quote che'agenzia Snai ha ...Gennaro Gattuso è stato presentato quest'oggi come nuovo allenatore del Valencia . Durante la consueta conferenza stampa,'allenatoreNapoli e, ha anche parlato della situazione riguardante Goncalo Guedes , uomo chiave per'ultima stagione del club ma che sembra essere ormai sul punto di partenza, con la Roma ... L’ex tecnico di Leao: "Rafa via dal Milan Nemmeno per 100 milioni"