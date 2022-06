Lutto sul set di Beautiful | è morto il figlio di Jack Wagner

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sul set dia causa della morte deldi, l’attore che interpreta Nick Marone nella soap opera americana. Le cause della morte sono ancora sconosciute., alias Nick Marone inper la perdita delventisettenne Un grande dolore perche ha perso ilHarrisona soli 27 anni. La notizia è di poche ore fa e il set diè inper la perdita del giovane. Harrison è stato ritrovatoin un parcheggio, ma la Contea di Los Angeles ha affermato che le cause del decesso sono ancora sconosciute. Harrison ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - ristianmartini : @ottolinatv @rulajebreal Ma date ancora spazio a questa isterica, un bolo di vomito di cane questo sei, ipocrisia e… - sara_saretta___ : RT @Seoulmateeeee: VI DICO SOLO UNA COSA RIFLETTETE SULLA MERDA CHE AVETE SCRITTO BASANDOVI SUL NULLA E PENSATE CHE LUI NEL MENTRE STAVA… - antonella1997sc : RT @Seoulmateeeee: VI DICO SOLO UNA COSA RIFLETTETE SULLA MERDA CHE AVETE SCRITTO BASANDOVI SUL NULLA E PENSATE CHE LUI NEL MENTRE STAVA… - clajens : RT @Seoulmateeeee: VI DICO SOLO UNA COSA RIFLETTETE SULLA MERDA CHE AVETE SCRITTO BASANDOVI SUL NULLA E PENSATE CHE LUI NEL MENTRE STAVA… -

Secondo le autorità locali, un bagnino doveva essere di servizioposto , ma a quanto pare non ... ' La città di Bayonne è indopo aver appreso della morte di due fratelli adolescenti, annegati ...nel mondo dello spettacolo, doloreset di Beautiful per la morte di Harrison, il figlio di Jack ...Un momento che ha segnato Jack Wagner, tanto da chiedere di fare un appello televisivo e sui social network Drammatica notizia per uno dei protagonisti di Beautiful, purtroppo il figlio di Jack Wagner ...Lutto nel mondo dello spettacolo, dolore sul set di Beautiful per la morte di Harrison, il figlio di Jack Wagner ...