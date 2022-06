“L’Ora – Inchiostro contro piombo” battuto anche da “Chi l’ha visto?” (Di giovedì 9 giugno 2022) Parte dal 12.2% di share “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, la serie in cinque puntate che racconta de “L’Ora”, il Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 9 giugno 2022) Parte dal 12.2% di share “”, la serie in cinque puntate che racconta de “”, il Perizona Magazine.

Advertising

iamsalvonic : Collocazione male e giorno di messa in onda L'ora inchiostro contro piombo ottiene 1.900.000 spettatori pari al 12… - fam_cristiana : Claudio Santamaria: «Porto in Tv l’epopea del giornale che sfidò Cosa Nostra» - fam_cristiana : 'L'Ora, inchiostro contro piombo', la vera storia della serie di Canale 5 - francescaluzzio : RT @sellerioeditore: Gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo, nel racconto del suo direttore, Vittorio Nisticò. Un frammento di storia d’Ital… - BovaSpain : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film. “Torno indietro e cambio vita” 16,77%, “Chi l’ha visto… -