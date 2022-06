LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6 6-5, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: britannica con le spalle al muro! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bravissima Camila a tenere botta al servizio e con il rovescio incrociato provoca l’errore di Dart. 6-5 per l’azzurra in questo terzo set e la britannica dovrà servire per rimanere nel match. 40-30 Stecca il dritto Camila in questo caso. 40-15 Lucida Camila che con due accelerazioni di dritto fa suo il punto. 30-15 Lo scambio sulla diagonale di dritto sorride a Giorgi. 15-15 Grande dritto lungolinea di Camila che dal centro lascia partire un colpo splendido. 0-15 Scappa il dritto all’azzurra in questo scambio Ace esterna di Dart che salva purtroppo tre match-point. 5-5 nel terzo set e Giorgi a servire. Vantaggio Dart con il dritto sulla riga ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABravissimaa tenere botta al servizio e con il rovescio incrociato provoca l’errore di. 6-5 per l’azzurra in questo terzo set e ladovrà servire per rimanere nel match. 40-30 Stecca il drittoin questo caso. 40-15 Lucidache con due accelerazioni di dritto fa suo il punto. 30-15 Lo scambio sulla diagonale di dritto sorride a. 15-15 Grande dritto lungolinea diche dal centro lascia partire un colpo splendido. 0-15 Scappa il dritto all’azzurra in questo scambio Ace esterna diche salva purtroppo tre match-point. 5-5 nel terzo set ea servire. Vantaggiocon il dritto sulla riga ...

