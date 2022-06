Le Borse europee chiudono in forte calo dopo la Bce, Milano -1,9% (Di giovedì 9 giugno 2022) Seduta di pesanti cali per le principali Borse europee a seguito del meeting odierno della Bce, che segna dopo molti anni l'avvio di una fase di politica monetaria restrittiva. A Milano, l'indice Ftse Mib ha perso l'1,9% a 23.776,97 punti è l'All Share è sceso dell'1,79% a 26.020,93 punti. Forti ribassi anche a Francoforte (Dax -1,75%), Londra (-1,6%), Parigi (-1,4%), Madrid (-1,45%). L'Eurotower ha lasciato i tassi invariati e ha tagliato le previsioni di crescita per l'eurozona.Come era nelle attese, ha anche annunciato che intende aumentare i tassi di interesse di 25 pb a luglio e prevede un altro rialzo a settembre. Debole anche Wall Street nella prima parte della seduta, in attesa del dato di domani sull'inflazione Usa a maggio. Tra i titoli a maggior capitalizzazione del listino milanese hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Seduta di pesanti cali per le principalia seguito del meeting odierno della Bce, che segnamolti anni l'avvio di una fase di politica monetaria restrittiva. A, l'indice Ftse Mib ha perso l'1,9% a 23.776,97 punti è l'All Share è sceso dell'1,79% a 26.020,93 punti. Forti ribassi anche a Franco(Dax -1,75%), Londra (-1,6%), Parigi (-1,4%), Madrid (-1,45%). L'Eurotower ha lasciato i tassi invariati e ha tagliato le previsioni di crescita per l'eurozona.Come era nelle attese, ha anche annunciato che intende aumentare i tassi di interesse di 25 pb a luglio e prevede un altro rialzo a settembre. Debole anche Wall Street nella prima parte della seduta, in attesa del dato di domani sull'inflazione Usa a maggio. Tra i titoli a maggior capitalizzazione del listino milanese hanno ...

