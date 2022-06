L' accordo tra Uber e Waymo deciderà il futuro dei camion a guida autonoma  

Leggi su agi

(Di giovedì 9 giugno 2022) AGI -Freight, il servizio di logistica di, eVia, l'unità di(gruppo Alphabet) che si occupa dello sviluppo di autotrasporti a, hanno messo da parte il passato. Martedì le due società, in precedenza protagoniste di una lite finita in tribunale per un contenzioso sulle tecnologia che consente la, hanno annunciato una partnership definita dalle due compagnie «strategica a lungo termine». MentreVia si concentra sulla consegna di merci sia nei formati di autotrasporto che di consegna locale,Freight, lanciato nel 2017, mette in contatto i conducenti dicon gli spedizionieri, più o meno allo stesso modo in cui l'app di chiamata ...