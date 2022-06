Italia, Mancini perde Biraghi per infortunio (Di giovedì 9 giugno 2022) Biraghi costretto a saltare i prossimi impegni dell’Italia a causa di un infortunio. L’esterno della fiorentina ha già lasciato il ritiro Roberto Mancini deve rinunciare a Biraghi in vista dei prossimi impegni della Nazionale contro Inghilterra e Germania. L’esterno della Fiorentina ha dovuto abbandonare il ritiro a causa di un infortunio, di cui non è ancora stata resa nota la natura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022)costretto a saltare i prossimi impegni dell’a causa di un. L’esterno della fiorentina ha già lasciato il ritiro Robertodeve rinunciare ain vista dei prossimi impegni della Nazionale contro Inghilterra e Germania. L’esterno della Fiorentina ha dovuto abbandonare il ritiro a causa di un, di cui non è ancora stata resa nota la natura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

