Irene Grandi racconta la fine del matrimonio con Lorenzo Doni | “È difficile capire cosa sia l’amore”

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Èoggisia“. È con queste parole che, in un’intervista al Corriere Fiorentino hato ladel sucon. La separazione è arrivata dopo il periodo complesso della pandemia: la cantante ha dovuto fare i conti con le conseguenze che il covid ha scatenato, anche nella sua vita privata. La conclusione della sua storia d’amore compresa. Allo stesso tempo è arrivato anche Io in blues, il suo disco in uscita, chestessa ha detto essere “figlio della pandemia“. Vi raccomandiamo... Anna Pettinelli parla della rottura con Stefano Macchi: "Ci siamo spenti piano piano" ...

Pubblicità

redazionerumors : La cantante ha svelato che il matrimonio con l'avvocato Lorenzo Doni, sposato quattro anni fa, è già finito: 'Ho ca… - sardanews : Quattro anni fa il matrimonio a Narbolia, la cantante Irene Grandi annuncia ora la separazione dal marito… - SaCe86 : Irene Grandi: “Il matrimonio con Lorenzo Doni è finito, la mia priorità è sempre il lavoro” - RADIOEFFEITALIA : Irene Grandi - Per Fare L'amore - StraNotizie : Irene Grandi lascia il marito dopo 4 anni d'amore: ecco cosa è successo -

Sul palco con Alberto Salaorni (chitarra e voce), in ordine sparso, di solito ci sono:De ... preferendo quelle di Battisti, Mina osuccessi anni '70, col risultato che il sound di questa ...classici della letteratura per adulti, ragazzi e piccoli, fumetti, romanzi, volumi di storia ... Domenica 12 giugno alle 9.30Borgna presenterà il volume Manuale per giovani stambecchi , in ...Riservata per natura, Irene Grandi si è lasciata andare ad un'intima confessione sul suo matrimonio ormai finito con Lorenzo Doni.Intervistata dal Corriere della Sera, l'amatissima cantante ha rivelato di essere in rottura col marito: i due si sono sposati nel 2018.