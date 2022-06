“Io non la sopporto”. Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge fa la prima ‘vittima’. Nervi tesissimi sulla Palapa (Di giovedì 9 giugno 2022) Soleil Sorge duramente attaccata all’Isola dei Famosi 2022. Ma non tutte ci sono andate giù pesante. Marialaura ha dichiarato di essersi effettivamente ricreduta su Soleil (probabilmente già durante La Pupa e il Secchione Show): “Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. – riporta Biccy – Ti sta antipatica? No, io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle“. Soleil Sorge duramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)duramente attaccata all’dei. Ma non tutte ci sono andate giù pesante. Marialaura ha dichiarato di essersi effettivamente ricreduta su(probabilmente già durante La Pupa e il Secchione Show): “Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. – riporta Biccy – Ti sta antipatica? No, io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle“.duramente ...

