(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "L', saremo in stagflazione che vuole direalta e crescita bassa". Così Carloa Metropolis su Repubblica.it. "Quindi c'è il rischio di un'economia che arriva a recessione con un'alta".

Il Sannio Quotidiano

... ha attaccato Giorgia Meloni , "Il Pd ha votato come le destre", ha incalzato Carlo. Ma è ... Italia inclusa, mentre la fiammata dell'continuerà a erodere il potere d'acquisto delle ......e la Lega di Giorgetti a continuare con l'esperienza di governo di Draghi perché altrimenti il Paese trae Pnrr che non si realizza va a sbattere', è lo schema a cui sta lavorando. ... Inflazione: Calenda, 'anno prossimo sarà complicatissimo' Roma, 9 giu. "L'anno prossimo sarà complicatissimo, saremo in stagflazione che vuole dire inflazione alta e crescita bassa". Così Carlo Calenda a Metropolis su ...Il leader di Azione: “Con un Polo dell’8% Pd, FI e Giorgetti costretti a continuare con l’esperienza del governo Draghi” Roma, 7 giu Sull'”area Draghi”, a distanza, continua il botta e risposta tra Ma ...