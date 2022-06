In Inghilterra sono sicuri, una big di Premier sul centrocampista della Juventus! (Di giovedì 9 giugno 2022) Prima di poter mettere mano al centrocampo con acquisti abbastanza ingenti a livello economico, è necessario fare un planning all’interno del quale capire con quale pedina sarebbe possibile monetizzare di più e dunque reinvestire quei soldi in altri giocatori. E’ questo il principale obiettivo di Agnelli, Cherubini ed Arrivabene, poter dunque fare mercato in maniera sostenibile cercando in primo luogo di trovare una sistemazione per quei calciatori che non hanno espresso a pieno le proprie qualità o che non si sposano più con il progetto Juventus. Arthur Arsenal JuventusLa spada di Damocle pende sulla testa di un giocatore principalmente, ovvero Arthur Melo. Preso per poter essere quel tipo di regista espressamente richiesto da Maurizio Sarri, con l’addio di quest’ultimo il centrocampista brasiliano si è trovato in balia degli eventi, soprattutto quelli in panchina. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Prima di poter mettere mano al centrocampo con acquisti abbastanza ingenti a livello economico, è necessario fare un planning all’interno del quale capire con quale pedina sarebbe possibile monetizzare di più e dunque reinvestire quei soldi in altri giocatori. E’ questo il principale obiettivo di Agnelli, Cherubini ed Arrivabene, poter dunque fare mercato in maniera sostenibile cercando in primo luogo di trovare una sistemazione per quei calciatori che non hanno espresso a pieno le proprie qualità o che non si sposano più con il progetto Juventus. Arthur Arsenal JuventusLa spada di Damocle pende sulla testa di un giocatore principalmente, ovvero Arthur Melo. Preso per poter essere quel tipo di regista espressamente richiesto da Maurizio Sarri, con l’addio di quest’ultimo ilbrasiliano si è trovato in balia degli eventi, soprattutto quelli in panchina. ...

Advertising

m82cc : @OGiannino Gli studenti come clienti. Non ci sono faraonici investimwnti per strutture all avanguardia ma non si fi… - m82cc : @OGiannino In Inghilterra dove ho lavorato in ambito accademico. Ogni anno accademico costa 10k pounds, piu affitto… - SurreyStandards : RT @figurinepanini: In attesa della sfida di sabato contro l'Inghilterra questi sono i migliori marcatori inglesi in Serie A ?????????????? Al ter… - CalcioEngland : RT @figurinepanini: In attesa della sfida di sabato contro l'Inghilterra questi sono i migliori marcatori inglesi in Serie A ?????????????? Al ter… - fraumax : @barracudaoihcd0 Servono espulsioni di massa senza pietà’. L’Inghilterra ha fatto un accordo con il Ruanda li manda… -