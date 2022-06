Harry e Meghan Markle | che «hanno saltato il pranzo tra cugini»

(Di giovedì 9 giugno 2022) Mike Tindall, marito di Zara, ha rivelato che al termine del Trooping The Colour alcuni membri di casa Windsor che non erano sul balcone di Buckingham Palace sono andati a mangiare insieme: «È stato un momento clou». Ma il MailOnline sostiene che «i Sussex sono tornati direttamente a Frogmore Cottage»

Advertising

radiosintony : Harry e Meghan infuriati? La Regina avrebbe negato una foto con Lilibet - zazoomblog : Kate e William snobbano Harry e Meghan: Hanno rifiutato linvito al party di Lilibet - #William #snobbano #Harry… - infoitcultura : Harry e Meghan travolti dalle critiche: spese 160mila sterline in poche ore - infoitcultura : Harry e Meghan al giubileo reale, quiete prima della tempesta? Attesa per la biografia scandalo -

, seduti in seconda fila, si trovavano di fronte a William e Kate, ma le due coppie non si sarebbero scambiate nemmeno uno sguardo. "Come si sono bruciati 160mila sterline in poche ore":...... i fratelli Gupta arrestati per corruzione negli Emirati Regno Unito, ecco Lilibet:presentano la figlia con una foto su Instagram per il suo primo compleanno Johnson si salva: le ...Lilibet Diana, la seconda figlia di Meghan Markle e del principe Harry, ha compiuto un anno lo scorso 4 giugno ma solo qualche giorno fa la mamma e il papà hanno rilasciato un suo ritratto ufficiale.In onda stasera alle 21.20, un documentario che narra le vicende di due donne che, partendo dal dietro le quinte, hanno segnato la storia della famiglia reale di Buckingham Palace.