Golden Gala 2022, Nick Ponzio 6° e Leonardo Fabbri 9° nel getto del peso vinto da Joe Kovacs (Di giovedì 9 giugno 2022) Lo statunitense Joe Kovacs ha vinto oggi, giovedì 9 giugno, la gara del getto del peso maschile disputata allo Stadio Olimpico di Roma e valevole per la 42ma edizione del Golden Gala "Pietro Mennea", quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera. Il nordamericano fa segnare 21.85 metri col terzo lancio, poi suggella il successo con 21.69, 21.56 e 21.27 nei tentativi successivi, tutte misure che lo avrebbero portato comunque alla vittoria. Alle sue spalle, con 21.18 metri, si piazzano il croato Filip Mihaljevic (personale stagionale), secondo, ed il polacco Konrad Bukowiecki, terzo. In favore del croato depone la seconda miglior misura (21.15 contro 21.11 del polacco). Resta ai piedi del podio, pur andando oltre i 21 metri, il brasiliano Darlan Romani, ...

