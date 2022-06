Giorgino non molla il Tg1 per il talk di Rai2. Chi lo condurrà? Infante le prova tutte, Parisella bocciata (Di giovedì 9 giugno 2022) Francesco Giorgino non ci pensa proprio a lasciare la vicedirezione del Tg1 e la conduzione delle ore 20 per un talk in prima serata su Rai2, quello che era stato pensato per Ilaria D'Amico e che ora ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Francesconon ci pensa proprio a lasciare la vicedirezione del Tg1 e la conduzione delle ore 20 per unin prima serata su, quello che era stato pensato per Ilaria D'Amico e che ora ...

Advertising

GiusCandela : A GIORGINO IL TALK DI RAI2? NELLE ULTIME ORE C'È CHI PARLA DI UN PASSO INDIETRO DEL GIORNALISTA. FORSE PER LE POLEM… - steeqaatsy : @ammaiFiamma Giorgino non è per nulla male ?? - Frances82985867 : @BolloGiorgio Dai Giorgino t'ho dato visibilità, lo so che volevi quella. ???? Poi so di sicuro che non te ne frega,… - MariGeni11 : @GiusCandela Preferisco Giorgino. La d'Amico da Floris su questione politiche/economiche non era un granchè - claudiazeni1 : @GiusCandela ...felice di non vedere la D'Amico ma Giorgino ti fa dormire solo a guardarlo.... -