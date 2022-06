Germania, 150mila container bloccati nel mare del Nord per lo sciopero dei portuali: quaranta navi in attesa al largo di Bremerhaven (Di giovedì 9 giugno 2022) Circa 150mila container si trovano su navi bloccate nel mare del Nord a causa dello “sciopero di avvertimento” proclamato dai portuali. I porti tedeschi sono già nel caos per i ritardi di settimane nei trasporti marittimi dovuti al lockdown in Cina. Le banchine sono stracolme di container e i depositi non hanno più spazi liberi, perché le merci non vengono reimbarcate. Una situazione che si riflette anche sui problemi ai trasporti ferroviari. A incrinare la catena dei rifornimenti, adesso, si aggiungono anche le rivendicazioni dei 12mila lavoratori portuali. Per ora lo sciopero interessa solo un turno, ma circa il 70% degli occupati del settore aderisce al sindacato, e le conseguenze si riverberano in tutti i porti. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Circasi trovano subloccate neldela causa dello “di avvertimento” proclamato dai. I porti tedeschi sono già nel caos per i ritardi di settimane nei trasporti marittimi dovuti al lockdown in Cina. Le banchine sono stracolme die i depositi non hanno più spazi liberi, perché le merci non vengono reimbarcate. Una situazione che si riflette anche sui problemi ai trasporti ferroviari. A incrinare la catena dei rifornimenti, adesso, si aggiungono anche le rivendicazioni dei 12mila lavoratori. Per ora lointeressa solo un turno, ma circa il 70% degli occupati del settore aderisce al sindacato, e le conseguenze si riverberano in tutti i porti. Ad ...

Advertising

abunomnes : @maxdantoni In Italia dovrebbero esserci circa 150mila leggi in vigore. In Francia circa 7mila, in Germania circa 5.500, - 7urz : @real_fabristol Qui in Germania lo stato dà 219 euro al mese per ogni bambino, dalla nascita ai 18 anni. Sono 47mil… -