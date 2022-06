Gazidis: «Sarebbe una follia cambiare ora il modello Milan» (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le parole dell’ad rossonero Ivan Gazidis, ad del Milan, è stato intervistato dal The Athletic. Le sue parole: «Le persone interessate al club sono interessate per quello che è stato fatto. Non è un club in cui qualcuno arriverà e dirà: ‘Sentite, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di direzione’. Francamente, Sarebbe una follia». SUI GRANDI CLUB EUROPEI: «Questi giganteschi club non sono piccoli motoscafi o moto d’acqua che si possono girare in un attimo. Sono superpetroliere che possono rimanere bloccate nel Canale di Suez. Il Manchester United, per esempio, assomiglia in modo inquietante all’Ever Given. C’è l’analogia di una gara di yacht mentre sfoglia il glossario marittimo e la barca davanti a te è più avanti di te. Se segui e fai sempre le stesse virate, non riuscirai a raggiungerla. Per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le parole dell’ad rossonero Ivan, ad del, è stato intervistato dal The Athletic. Le sue parole: «Le persone interessate al club sono interessate per quello che è stato fatto. Non è un club in cui qualcuno arriverà e dirà: ‘Sentite, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di direzione’. Francamente,una». SUI GRANDI CLUB EUROPEI: «Questi giganteschi club non sono piccoli motoscafi o moto d’acqua che si possono girare in un attimo. Sono superpetroliere che possono rimanere bloccate nel Canale di Suez. Il Manchester United, per esempio, assomiglia in modo inquietante all’Ever Given. C’è l’analogia di una gara di yacht mentre sfoglia il glossario marittimo e la barca davanti a te è più avanti di te. Se segui e fai sempre le stesse virate, non riuscirai a raggiungerla. Per ...

