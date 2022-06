Francesco Chiofalo | torna la paura | “Mi hanno trovato una massa nera”

Advertising

IsaeChia : Francesco Chiofalo sui social: 'Oggi mi opero'. E mostra l'immagine della risonanza magnetica 'La paura di avere d… - infoitcultura : Francesco Chiofalo nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Arriva la decisione - FebyTH : RT @4lice_B3n3: Alfonso proposta cast gfvip: Opinionisti: Vlady e Nicola Cast: Jedà, avvocato di Ilona, Alessandro, Nunzio di Amici e Franc… - 4lice_B3n3 : Alfonso proposta cast gfvip: Opinionisti: Vlady e Nicola Cast: Jedà, avvocato di Ilona, Alessandro, Nunzio di Amici… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Da Francesco Chiofalo alla Fiordelisi -

Oltre a quelli rilanciati da Nuovo Tv , negli ultimi giorni si è parlato anche dell'ex fidanzato di Belén Antonino Spinalbese e di, reduce dall'esperienza a La Pupa e il Secchione ...Primo ospiteche, alla domanda del Musazzi su cosa farà tra dieci anni, risponde senza un minimo di titubanza: "P robabilmente entrerò in politica! ". Tra gli ospiti presenti nel ...È tornata la paura per Francesco Chiofalo, dopo il grande spavento di pochi anni fa. Il tronista ha comunicato la notizia ai suoi fan.Francesco Chiofalo oggi sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'ex Pupo non nasconde di avere paura ...