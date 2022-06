"Faceva finta". Uomini e Donne, una bomba: Maria De Filippi insultata dalla Dama a casa sua (Di giovedì 9 giugno 2022) Un ex volto molto noto di Uomini e Donne è tornato al centro dell'attenzione. Si tratta della Dama del trono Over Angela Iorio che è tornata a parlare del programma in una lunga intervista rilasciata a PiùDonna. A distanza di tre anni dal suo abbandono dal format, la Dama si è tolta qualche sassolino dalla carpa riguardo alla sua esperienza nello studio di Canale5, nessuno risparmiato. Nemmeno la padrona di casa. Secondo quando dichiarato dalla Ionio la sua permanenza si è interrotta a causa degli opinionisti: "Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience". La Iorio ha poi continuato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Un ex volto molto noto diè tornato al centro dell'attenzione. Si tratta delladel trono Over Angela Iorio che è tornata a parlare del programma in una lunga intervista rilasciata a PiùDonna. A distanza di tre anni dal suo abbandono dal format, lasi è tolta qualche sassolinocarpa riguardo alla sua esperienza nello studio di Canale5, nessuno risparmiato. Nemmeno la padrona di. Secondo quando dichiaratoIonio la sua permanenza si è interrotta a causa degli opinionisti: "Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience". La Iorio ha poi continuato: ...

