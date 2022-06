Fabrizio Corona si sposa? La confessione: “Sara ha 22 anni, ma ho progetti seri” (Di giovedì 9 giugno 2022) A causa delle sue cause giudiziarie, la vita sentimentale di Fabrizio Corona è passata in secondo piano in questi ultimi anni. Tuttavia, per chi non lo sapesse, è giusto sottolineare come l’ex re dei paparazzi sia felicemente fidanzato con una ragazza di 22 anni. Da diverso tempo ormai, lui e la giovane fanno coppia fissa e ora si penserebbe anche in grande. Come ha fatto sapere l’imprenditore, non a caso, sarebbero in arrivo progetti seri tra cui il matrimonio. Isola dei Famosi 2022, i naufraghi sulla bilancia: chi ha perso più peso Sono stati resi noti i chilogrammi persi dai naufraghi che hanno incominciato l'avventura dall'inizio Fabrizio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 giugno 2022) A causa delle sue cause giudiziarie, la vita sentimentale diè passata in secondo piano in questi ultimi. Tuttavia, per chi non lo sapesse, è giusto sottolineare come l’ex re dei paparazzi sia felicemente fidanzato con una ragazza di 22. Da diverso tempo ormai, lui e la giovane fanno coppia fissa e ora si penserebbe anche in grande. Come ha fatto sapere l’imprenditore, non a caso, sarebbero in arrivotra cui il matrimonio. Isola dei Famosi 2022, i naufraghi sulla bilancia: chi ha perso più peso Sono stati resi noti i chilogrammi persi dai naufraghi che hanno incominciato l'avventura dall'inizio...

