(Di giovedì 9 giugno 2022)statii due cittadini, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturati dalle milizie filo russe ad aprile mentre combattevano insieme ai soldati ucraini a. Lo ha deciso la ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che li ha riconosciuti colpevoli di ”terrorismo” percombattuto come ””. Pena capitale anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun. Il processo, che si è svolto a porte chiuse, era iniziato martedì.i dueche difendevanoAslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, sidifesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto ...

Advertising

SecolodItalia1 : Eroi o mercenari? Chi sono i due britannici condannati a morte per aver difeso l’Ucraina a Mariupol… - rumarno2 : @PaoloBersani @LegaSalvini @agorarai @diMartedi @nonelarena @Cartabiancarai3 @limesonline @Mov5Stelle Kiev accusa M… - giusepp64853114 : RT @Erdsve: È bello vedere che a Donetsk è iniziato il processo ai mercenari stranieri dello stabilimento #Azovstal di #Mariupol . Questi s… - SHIN_Fafnhir : RT @Erdsve: È bello vedere che a Donetsk è iniziato il processo ai mercenari stranieri dello stabilimento #Azovstal di #Mariupol . Questi s… - LUIGIVACCARO5 : RT @Erdsve: È bello vedere che a Donetsk è iniziato il processo ai mercenari stranieri dello stabilimento #Azovstal di #Mariupol . Questi s… -

Secolo d'Italia

... che li ha riconosciuti colpevoli di "terrorismo" per aver combattuto come "". Il processo,... I soldati saranno sepolti presso il Memoriale deglicaduti di Azovstal, che dovrebbe essere ......La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i ""... I soldati saranno sepolti presso il Memoriale deglicaduti di Azovstal, che dovrebbe essere ... Eroi o mercenari Chi sono i due britannici condannati a morte per aver difeso l'Ucraina a Mariupol Come riportato sul sito ufficiale, il prossimo aggiornamento di Hearthstone arriverà l'1 giugno. Fatti un tuffo con le 35 nuove carte del Mini-Set Trono ...La nostalgia è una brutta bestia: è davvero difficile salvarsene. È un sentimento che corrode dall’interno perché appare dolce, seducente, molto umano. Si pensa di solito che i meridionali ne siano vi ...