Disturbi urologici per un 1 italiano su 6 | acuiti in pandemia

(Adnkronos) – Oltre 10 milioni di italiane e italiani soffrono di un problema urologico, circa uno su sei. Non solo: tre dei primi sei tumori maschili più diffusi nel nostro Paese riguardano l'apparato urinario. Due destano particolare preoccupazione tra gli esperti: il tumore del testicolo e quello della vescica. All'attenzione degli specialisti anche la cistite interstiziale e, più in generale, il tema della sessualità. Nella donna, ma soprattutto nell'uomo che tende a nascondersi e 'sfuggire' a questi problemi. Tutti problemi che si sono acuiti in questi 2 anni di pandemia. Lo ricordano gli esperti della Società italiana di urologia (Siu) e della sua Fondazione, affiancate da 11 associazioni di pazienti, oggi a Roma nella conferenza stampa organizzata per la seconda Giornata nazionale dell'urologia, prevista per domani 10 giugno.

