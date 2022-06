Dazn, una rivoluzione a metà che delude gli utenti (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Quella promessa da Dazn era una rivoluzione. Lo streaming avrebbe dovuto portare il calcio di Serie A ovunque, su ogni pc, smartphone e sulle smart tv, con una buona qualità e a un prezzo accessibile. E avrebbe dovuto far dimenticare in fretta la lunga stagione del dominio satellitare di Sky. Ma la rivoluzione è riuscita a metà. O, almeno, ha dovuto fare i conti con diverse battute d’arresto, buchi di segnale, problemi tecnici e critiche diffuse, e con una revisione dei costi e delle modalità di accesso per gli utenti che rischia di incrinare il rapporto di fiducia faticosamente costruito nel primo anno. La notizia di oggi sono i dieci euro in più al mese che servono per avere un abbonamento standard e i 20 euro in più per l’abbonamento plus, l’unica opzione possibile per un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Quella promessa daera una. Lo streaming avrebbe dovuto portare il calcio di Serie A ovunque, su ogni pc, smartphone e sulle smart tv, con una buona qualità e a un prezzo accessibile. E avrebbe dovuto far dimenticare in fretta la lunga stagione del dominio satellitare di Sky. Ma laè riuscita a. O, almeno, ha dovuto fare i conti con diverse battute d’arresto, buchi di segnale, problemi tecnici e critiche diffuse, e con una revisione dei costi e delle modalità di accesso per gliche rischia di incrinare il rapporto di fiducia faticosamente costruito nel primo anno. La notizia di oggi sono i dieci euro in più al mese che servono per avere un abbonamento standard e i 20 euro in più per l’abbonamento plus, l’unica opzione possibile per un ...

