Controlli stazione Termini: otto arresti e quattro denunce (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Così come pianificato in sede di Tavolo Tecnico in Questura, a seguito di un'analisi effettuata dalla Prefettura di Roma, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri, è stata effettuata una operazione straordinaria interforze ad "alto impatto", eseguita, nell'area della stazione Ferroviaria Roma Termini, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Per gli aspetti legati alla "Sicurezza Urbana", l'obiettivo specifico del servizio è stato proprio quello di intensificare il controllo del territorio di quell'area, fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza e di focalizzare l'attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del ...

