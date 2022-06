(Di giovedì 9 giugno 2022) "". "sei tu". Durotra l'exGiuseppee un cittadino che lo hastato durante la campagna elettorale del capo dei 5 stelle in Sicilia. Nel video, girato da una terrazza, si può ascoltare l’exche ripete più volte: "Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?". E poi: "Se non riesci a dirmelo, allora ilsei tu!"., facendo cenno con le braccia alla scorta di allontanarsi, aggiunge anche: "Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega". Il video, pubblicato su ...

Messina - ''. È l'insulto rivolto in strada da un passante al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, durante la tappa messinese della sua campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. '......anche dei volontari italiani che hanno pensato bene di rincarare la dose urlando ", ... quando diede il benservito a Giuseppedai bagni dei lidi della riviera adriatica. Come poteva non ... "Conte pagliaccio", "pagliaccio sei tu": l'ex premier affronta faccia a faccia il contestatore