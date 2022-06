Calciomercato Juventus, sistemato l’attacco: arriva un fenomeno, Allegri euforico (Di giovedì 9 giugno 2022) Allegri è pronto ad accogliere il nuovo attaccante; la società, infatti, sembra aver trovato il profilo ideale per il reparto offensivo. l’attacco della Juventus, in questa sessione estiva di mercato, rischia di subire una vera e propria rivoluzione con Vahovic e Chiesa unici superstiti. Dybala, come sappiamo, è andato via a parametro zero e sembra ad un passo dall’Inter, anche Bernardeschi non ha rinnovato il proprio contratto e poi ci sono Morata e Kean con il primo difficile da riscattare senza rispettare le condizioni dell’Atletico mentre l’azzurro potrebbe essere ceduto dopo una stagione non brillantissima. Ecco perché Allegri ha bisogno di un giocatore che rinforzi il reparto offensivo; la società sembra aver individuato il profilo ideale. LaPresseIl primo obiettivo per l’attacco (la sensazione è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 giugno 2022)è pronto ad accogliere il nuovo attaccante; la società, infatti, sembra aver trovato il profilo ideale per il reparto offensivo.della, in questa sessione estiva di mercato, rischia di subire una vera e propria rivoluzione con Vahovic e Chiesa unici superstiti. Dybala, come sappiamo, è andato via a parametro zero e sembra ad un passo dall’Inter, anche Bernardeschi non ha rinnovato il proprio contratto e poi ci sono Morata e Kean con il primo difficile da riscattare senza rispettare le condizioni dell’Atletico mentre l’azzurro potrebbe essere ceduto dopo una stagione non brillantissima. Ecco perchéha bisogno di un giocatore che rinforzi il reparto offensivo; la società sembra aver individuato il profilo ideale. LaPresseIl primo obiettivo per(la sensazione è ...

Advertising

GiovaAlbanese : Nel dialogo tra #Juventus e #AtleticoMadrid non solo #Morata: lo scambio con #Kean è un tema, ma la pedina che potr… - Gazzetta_it : Il Barcellona molla Di Maria, la Juve aspetta una risposta a ore - GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - sportli26181512 : Riapertura Di Maria: la Juve lavora per trovare un'intesa. Berardi in stand by: Riapertura Di Maria: la Juve lavora… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Juventus, Momblano 'conferma' #Pogba: 'E' quasi fatta'. Su #Lukaku e #Dybala: 'L'#Inter non li prende… -