Calciomercato | altro cambio in panchina in Serie A | ora è ufficiale

(Di giovedì 9 giugno 2022) Prima esperienza inA per il nuovo allenatore scelto dalla compagine per affrontare la prossima impegnativa avventura Poco più di due mesi all’inizio della nuovaA. Complice il Mondiale in Qatar e la sospensione che colpirà la competizione domestica tra novembre e dicembre, quest’anno il campionato italiano comincerà prima di Ferragosto. La corsa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

GiovaAlbanese : #DiMaria con i vantaggi fiscali è un grande affare. Senza, resta un colpo di #calciomercato di prima fascia: ma ci… - SampNews24 : #Dresevic-#Sampdoria, pericolo dalla Grecia: un altro club insidia i blucerchiati - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Non solo il Barça: spunta la Juve e un altro top club su Koulibaly - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Calciomercato | #Juve, si punta ad un altro prestito per #Morata - calciatorisocia : ??Calciomercato, colpo #Balotelli: altro che #Monza, ecco chi lo prende -

Calciomercato.com

Ilinizia ad infiammarsi già da ora e le big del campionato italiano si stanno muovendo ... in cui sono state stabilite nuove strategie, per poter compiere unpasso in avanti. Sia in ...Sono ore calde in sede di. Tra le società più attive c'è la Juve, alle prese con la . La società bianconera sta ... uno bianco e l'nero. Un chiaro segnale di quanto la società voglia ... Udinese: un altro colpo dal Portimonense dopo Beto Il Napoli sta rivoluzionando il proprio organico in favore del fattore economico e così anche per la porta si starebbero determinando delle vere e proprie rivoluzioni. Il club del Presidente Aurelio ...Il mercato del Napoli è già on fire, sulle entrate ma anche sulle uscite. Confermato il divorzio con Mertens e in attesa di novità sul fronte Politano, ora sono due i fronti da attenzionare. Il primo ...