AEW: Non vedremo Okada vs. Hangman Page a Forbidden Door? (Di giovedì 9 giugno 2022) Come precedentemente riportato, in molti credevano che l’ex campione mondiale AEW “Hangman” Adam Page avrebbe affrontato l’IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada al pay-per-view AEW x NJPW: Forbidden Door che si terrà il 26 giugno a Chicago. Al momento, tuttavia, stanno emergendo dei rumor che smentiscono l’esistenza del match all’interno della card. La smentita di Meltzer dopo Dynamite Come abbiamo visto questa settimana a AEW Dynamite, Page ha sfidato il campione della NJPW, per poi venire interrotto da Adam Cole. Il vincitore del torneo di Owen Hart ha suggerito che il campione a Forbidden Door potrebbe anche non essere più Okada ma il suo “caro amico” Jay White. Nel frattempo, nell’ultima puntata della ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 giugno 2022) Come precedentemente riportato, in molti credevano che l’ex campione mondiale AEW “” Adamavrebbe affrontato l’IWGP World Heavyweight Champion Kazuchikaal pay-per-view AEW x NJPW:che si terrà il 26 giugno a Chicago. Al momento, tuttavia, stanno emergendo dei rumor che smentiscono l’esistenza del match all’interno della card. La smentita di Meltzer dopo Dynamite Come abbiamo visto questa settimana a AEW Dynamite,ha sfidato il campione della NJPW, per poi venire interrotto da Adam Cole. Il vincitore del torneo di Owen Hart ha suggerito che il campione apotrebbe anche non essere piùma il suo “caro amico” Jay White. Nel frattempo, nell’ultima puntata della ...

