X Factor | scontri tra Fedez e Ambra Angiolini?

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Le audizioni della nuova edizione di Xs’infiammano ancor prima di andare in onda su Sky. In questo momento i giudici, Dargen D’Amico e Rkomi stanno ascoltando i primi cantanti. Sembra però che i rapporti tra i primi due non siano partiti col piede giusto. X, possibili scintille traedSe i fuorionda postati dai giudici descrivono un clima sereno. In realtà, secondo quanto riporta il settimanale Chi, i rapporti tra il rapper milanesee la showgirl romanasembrano già compromessi. Finora nessuna certezza, solo una serie di storie in cui il cantante avrebbe taggato sia Dargen che Rkomi, lasciando fuori solo ...

Advertising

infoitcultura : X Factor, «scontri infuocati tra Fedez e Ambra Angiolini»: le indiscrezioni dal dietro le quinte - Corriere : «Fedez e Ambra, scontri durante le audizioni di X Factor». Ma i due smentiscono sui social - LiberoMagazine_ : Le registrazioni di #Xfactor sono iniziate, e con queste anche i primi scontri tra i giudici! Sembra che tra #Fedez… - zazoomblog : X Factor scontri infuocati tra Fedez e Ambra Angiolini: le indiscrezioni dal dietro le quinte - #Factor #scontri… - infoitcultura : Tra Fedez e Ambra Angiolini “scontri infuocati” a X Factor, non scorrerebbe buon sangue alle riprese -

"Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X- si legge infatti nella rubrica '... Come mai Tra i due non è scattato il feeling e ci sono già statiinfuocati per le scelte dei ......non è scattato il feeling e ci sono già statiinfuocati per le scelte dei cantanti'. Animi dunque tesi quando mancano ancora diversi mesi alla messa in onda. La rivoluzione di X -...nella prossima edizione di X-Factor sono i giudici insieme a Rkomi e Dargen D’Amico. Tuttavia, sembrerebbe proprio che tra i due non corra buon sangue. Secondo l’indiscrezione lanciata dal magazine, ...Frizioni, dissapori, scontri. Tra Ambra Angiolini e Fedez non sarebbe scattata ... sono state però probabilmente l’aspetto più entusiasmante delle stagioni di maggior successo di X Factor. Niente di ...