X Factor 16 | “scontri infuocati” tra Fedez e Ambra Angiolini? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono iniziate le audizioni della nuova edizione di X, il talent show di Sky che vedrà il grande ritorno di Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice dopo la vittoria nel 2011. Ufficializzati nei giorni scorsi anche i nomi dei giurati, che saranno, l’attrice, Rkomi e Dargen D’Amico. Sui canali social è possibile vedere anche alcuni momenti inediti delle riprese, come ad esempio la sorpresa di Chiara Ferragni al marito. Nella giornata di ieri infatti l’influencer a sorpresa si è presentata in una delle registrazioni, portando i bambini, Leone e Vittoria, sul palco. Il clima però sembrerebbe non essere proprio sereno. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, fra il rapper milanese e l’attrice di Ozpetek sembrerebbe non essere scattata la ...